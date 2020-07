Lihula tervisekeskuselt võeti maha sarikapärg

Lihulasse esmatasandi tervisekeskuse ehitamise protsess on olnud päris pikk, ulatudes 2016. aastasse. Kaua vaieldi muinsuskaitsega, kuniks jõuti projektilahenduseni, mis rahuldab kõiki pooli.

Kui aprillis arvati, et tervisekeskus valmib uue aasta märtsiks, on praeguse prognoosi järgi lootust, et hoone võtmed antakse vallale üle tänavu jõulude paiku.