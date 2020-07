Meie metsades kasvab vähemalt seitse ilveste pesakonda

Aruande koostajate kinnitusel tuleb aga arvesse võtta asjaolu, et möödunud talv oli vaatlusteks eriliselt kehv, puudus lumi. Seega ei pruugitud kõiki isendeid näha ja andmetes ei saa täiesti kindel olla.

“Arvestades väikest vaatluste hulka, on saadud number isegi üllatav ja annab lootust, et osa pesakondi ei nähtud ja ilvese tegelik arvukus on suurenenud mõnevõrra enam,” kirjutati aruandes.