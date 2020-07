Paide arvamusfestivali eest­vedaja Kaspar Tammist rõõmustab, et noored on suvepealinnas korraldustöö enda peale võtnud ja mõistnud, et veenva arutelu kaudu annab maailma parandada.

“Ilmselt on läbi see ajastu, mil öeldi, et laps räägib siis, kui kana pissib,” märkis Pärnu noorte [eel]arvamusfestivali tiimi liige Grete-Lisete Gulbis. Neiu arvates on sellised sündmused head, toomaks esile mõtte­välgatusi, mis muidu jääksid tähelepanuta. Ta selgitas, et täiskasvanute ja noorte vahel peaks toimima koostöö ja üksteise ideid tuleks toetada.