Augustist tööle asuva juhi eesmärk on enda sõnutsi luua Sindi gümnaasiumist jätkusuutlik kogukonnakool, kus koolipere väärtustab enesetäiendamist ja meeskonnatööd. “Kogukonna liikmed teavad oma tugevaid külgi ja märkavad üksteist. Õpilased tunnevad ennast turvalisena: nad teavad, et nad on koolimajja oodatud, neist hoolitakse ja neile tagatakse väga hea haridus,” selgitas Alliku oma visiooni. Rohkemat ta praegu lisada ei soovinud. “Me ei ole veel töölepingut sõlminud ja on vara kommenteerida,” põhjendas vastne koolijuht. Kinnitades, et hea meelega räägib tööplaanidest lähemalt siis, kui on ennast uues ametis sisse seadnud.