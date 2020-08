Video ja galerii: Linna uusimas lasteaias vallandub mängulust

Päikesekujuline Raja tänava lasteaed on stiilse sisekujunduse ja mitmekülgsete mängualadega. FOTO: Mailiis Ollino

Pärnu uusimasse, murukatusega Raja lasteaeda siseneja tunneb küll uue maja lõhna, kuid see pole vänge. Just parasjagu aimatav, et tekitada elevust nii asju lahti pakkivates õpetajates kui neis õnnelikes, kes enne ametlikku avamispidu saavad majja pilgu heita.