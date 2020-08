Üritused toovad palju liikluspiiranguid

Reede varahommikust laupäeva õhtuni on gildipäevade tõttu Pärnu kesklinnas liiklejaile suletud Uus tänav Nikolai tänavast Hospidali tänavani, Pühavaimu tänav Malmö tänavast Rüütli tänavani ja Nikolai tänava (raekoja) parkla. Neljapäeva õhtul pannakse peatumiskeelu märgid Malmö tänava lõigule, mis ulatub Nikolaist Pühavaimu tänavani.

Gildipäevad toimuvad Steineri aias ja liikluseks suletud tänavalõikudel reedel 12–22 ja laupäeval 12–20. Laupäeval 12–18 on Rüütli tänaval ka Vanalinna Suvesumin ja 18–24 selle jätkuna Rüütli 28 ees avatud Silueti välikohvik.

Laupäeval hommikul suletakse liiklus Kuninga tänaval Lõuna ja Pühavaimu tänava vahel, kus 12–24 toimub Kuninga 30 ees tänaval Pastoraat Cafe šampanjaõhtu. Ümbersõiduks on võimalik kasutada Ringi tänavat, mille ääres on Kuninga tänavast Pühavaimuni peatumine keelatud. Ülejäänud osa Kuninga tänavast on liikluseks avatud, kuid Sugari juures tuleks olla ettevaatlik, sest ööklubi terrassil ja selle ees parklas tegutseb laupäeval 12–24 ühepäevakohvik, kus müüakse alkoholi.