Linn saab jalgpallikeskuse tarvis riigilt kaks krunti

Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar märkis, et sellele alale rajatakse jalgpallihall koos jalgpalli liiduga. “Selle rahastamise üksikasjadest ja püstitamise ajast on praegu vara rääkida,” lausus ta.

Samal ajal märkis meedianõunik, et riigi tänavuse lisaeelarvega on omavalitsustele COVID-19 mõju leevenduseks määratud 130 miljonit eurot, millest Pärnu linnale arvestatud investeeringute piirsumma on 2 190 000 eurot. Suve hakul kinnitas volikogu nimekirja 11 objektist, mille seast linnavalitsus 15. novembriks valiku teeb. “11 seas on ka teine jalgpalliväljak, aga millised objektid lõpuks välja valitakse, on praegu vara öelda,” ütles Roosaar.