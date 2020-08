Galerii: Pärnu linna teenekad said lõpuks märgid kätte

Võrkpallitreenerit Avo Keelt tunnustati teenetemärgiga pikaaegse treeneritöö eest noorte juhendamisel ja võrkpalli propageerimisel. Ta on viinud Pärnu esindusmeeskonna kahel korral Eesti meistriks ja karikavõitjaks, korra on võidetud ka Balti liiga.

Evi Kõrret tunnustati teenete eest muusikapedagoogi, laulja ja lauluõpetajana. Kõrre on segakoori Endla teenekas laulja ja laulnud kooris juba 37 aastat. Lauluõpetajana on ta andnud tuule tiibadesse paljudele meie muusikamaailmas: Hardi Volmerile, Aivar Mäele, Viljo Tammele, Agu Tammeorule ja paljudele teistele.

Teenetemärgi sai teater ka Endla näitleja Priit Loog teenete eest näite- ja filmikunstis. Loog on tuntud ja tunnustatud noorema põlvkonna näitleja, kellele Endla on olnud koduteatriks alates 2007. aastast.

Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistikut Toomas Taltsi tunnustati teenetemärgiga pikaaegse Pärnu linna bussiliikluse korraldamise ja arendamise eest. Talts on Pärnu bussiliiklust korraldanud alates aastast 1994. Tema loodud on Pärnu linna- ja linnalähiliinide sõidugraafikud ja ta jätkab pidevalt nende edasiarendamist.

Teenetemärk anti OÜ Ülejõe Perearst juhatuse liikmele, perearst Tatjana Tšuhnenkovale pikaaegse töö eest perearstina ja perearstide eriala arendamise eest. Tšuhnenkova on eeskujuks paljudele noortele arstidele. Teda on mitmel korral valitud Pärnu linnavolikogu liikmeks, kus Tšuhnenkova andis oma panuse Pärnu tervishoiu ja tervisekaitse arendamisse.

Perearst Madis Veskimägi sai teenetemärgi pikaaegse töö eest perearstina ja panuse eest tervishoiu kaasajastamisel. Veskimägi on 25 tööaastaga suutnud näidata mitte üksnes Pärnumaale, vaid kogu Eestile, et nagu üks sõdur lahinguväljal, nii võib ka perearst üksinda imet teha. Ta on Tõstamaal töötatud aastate jooksul üles ehitanud kaks tervisekeskust. Tõstamaa Tervisekeskuse nimistu ligi 3000 patsienti hindavad väga kõrgelt doktor Madis Veskimäe aastatega kogutud kompetentsi ja eriti seda, et kodu lähedal on kiiresti võimalik saada kvaliteetset arstiabi.