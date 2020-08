Maestro juhatas oma 85. sünnipäeval orkestrit

“Ilmar on muusikaliselt esteet, ta on elus esteet, tal on elu väga hästi korraldatud. Ma arvan, et pedagoogina on ta väga hea, ta tunnetab ja saab aru, kas on mõtet selle õpilasega vaeva näha või teeme lihtsalt tööd. Ta ei ütle seda välja, aga ta annab mõista,” iseloomustas juubilari Mäe, kes on Tõnissoni õpilane olnud elu jooksul koguni kaks korda.