Sinivetikat keskrannas ei nähtud, lehvib siiski punane lipp

G4Si vetelpääste rannavanem Kalli Lomp postitas rannavalve sotsiaalmeedia grupis, et täna ennelõunasel vaatlusel ei näinud meeskond sinivetikale omast sadet. “Tundub, et sinivetikale ei meeldi meie külm vesi ja ta on jätnud meid praegu rahule,” märkis ta. Sellegipoolest hoitakse silm peal ja teavitatakse kohe, kui miskit muutub.