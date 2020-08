Virtsus on käima läinud ulatuslik kodaniku­liikumine, et kooli sulgemise ideed teoks ei ­tehtaks. FOTO: Urmas Luik

Lääneranna valla­valitsus plaanib ületuleval aastal sulgeda nii Metsküla kui Virtsu ja Lõpe kooli. Vähemalt selline mulje jääb valla haridusvõrgu arengukavast, mis küll seni kinnitamata: sisuliselt on tegu uitmõttega. Siiski on kogukonnad juba kihevile aetud. Kuigi vallavanem Mikk Pikkmetski lausub, et kõik on veel lahtine, näitavad numbrid tema sõnutsi ühte: vanamoodi ei saa kaua jätkata.