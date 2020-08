Osa elanikke suvepealinna servas vaikses Raeküla linnaosas elavnes väga, kui sai teada, et kaasava eelarve konkursi on võitnud idee, mille järgi Hirve ja Merimetsa uulitsa nurgale peaks rajatama mängu- ja spordiväljak. Vahepeal on Pärnu jõest palju vett lahte voolanud, kuid sellel Hirve tänava platsil on kõik vanaviisi.