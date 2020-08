Valgevenes kinni peetud Eesti kodanik vabastati

Välisministeeriumi pressiesindaja Pia Kuusik ütles BNSile, et Eesti kodanik vabastati kella 15 ajal. “Rohkem infot ministeeriumil pole,” märkis ta.

Postimehele teadaolevalt on 30aastane Bašmakov pärit Pärnust, kuid hiljem elanud Suurbritannias ja Soomes.

Neljapäeval kinnitas välisministeerium, et on teadlik Eesti kodaniku kinnipidamisest Valgevenes ja ministeerium on ühenduses tema lähedastega.