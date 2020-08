Ülevaade: ulatuslikud teetööd on Pärnus graafikus

Olulisematest töödest on sel nädalal valmis saanud Riia maantee ning Mai ja Jannseni tänava asfalteerimised ning Pika tänava ja teatri juures asuva ristmiku asfaltimine.

Pärnus üle terve linna toimuvad teeremondid on linnavalitsuse teatel graafikus, märkimisväärseid tõrkeid ei ole ette tulnud ja kuna ilmgi on teetööde tegemist soosinud, ei ole praegu näha, et plaanitud tähtajad võiksid venida.