Pildid: Kurgjal tähistati Eesti hobuse päeva

Carl Robert Jakobsoni talumuuseumi perenaise Inge Sipelga jutu järgi ei valitud kümme aastat tagasi ürituse korraldamiseks juhuslikult talumuuseumi. “Juba Jakobson soovitas Eesti rahval pidada kohalikke tõuge, kuna need sobivad meie kliimasse kõige paremini,” rääkis ta ja lisas, et Eesti hobune paistab silma just oma vähenõudlikkuse ja vastupidavuse poolest.