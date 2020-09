Kablis äratas kahtlust bussipeatustes inimesi küsitlenud mees

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanema Tõnu Kivise sõnutsi on politsei infoga kursis ja praeguseks suhelnud nii postitaja kui kõnealuse mehega. “Oleme välja selgitanud, et tegemist on omavahelise arusaamatusega,” märkis Kivis. Lisades, et enda sõnutsi oli mehe eesmärk bussipeatuses olnud inimestega vesteldes välja selgitada isikud, kes samal hommikul olid loata sisenenud temale kuuluvale territooriumile.