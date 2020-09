Tori vald remondib riigi toel kaks kehvas seisus teed

Eametsa külas asuv Tsentraali tee on transiittee, mille seisund on valla teatel täiesti ebarahuldav: osa teekattest moodustab monoliitbetooni plaatidest kate ja teine osa teest on pinnatud kruusakate, kus on külmakerkeist tekkinud teekatte kahjustused.

Toetusega kavatseb vald puhastada ja korrastada teeäärsed kraavid, eemaldada olemasolev teekate, ehitada uus dreenikiht ja aluskate ning paigaldada tolmuvaba kate ja liikluskorraldusvahendid. Projekti kogumaksumus on 158 750 eurot, millest omafinatseering moodustab 23 protsenti ehk 36 512,50 eurot ja toetus 122 237,50 eurot.

Tee pikkus on 687 meetrit ja see on ühendatud ühendatud Nigula tee ja Allika tee kaudu Sauga alevikuga ning Lennuvälja tee kaudu Pärnu-Lihula maantee ja Pärnu linnaga.

Samuti ei vasta Tori valla teatel nõuetele Lepplaane tee olukord, kuna teetamm ei talu praegusest liiklusest tekitatud koormust ja vajab täiendavat kindlustamist. Samuti vajab renoveerimist teel asuv Aadu sild.

“Tee on kohalikule ettevõtlusele oluline ja sel on väga suur koormus, kuna seal liiklevad peamiselt põllumajandus- ja metsaveomasinad,” vahendab Tori valla kommunikatsiooninõunik Katariina Vaabel. “Ettevõtetes, mis kasutavad igapäevaselt Lepplaane teed liiklemiseks, töötab kokku 125 inimest ja intensiivse saju perioodidel ei ole tee rasketele veokitele läbitav.”

Lepplaane tee pikkus on 6434 meetrit ja see ühendab Tallinn-Pärnu-Ikla maanteed Uduvere-Suigu-Nurme teega. Investeeringuga saab Lepplaane tee tolmuvaba katte ja rekonstrueeritakse Aadu sild. Projekti kogumaksumus on 500 000 eurot, millest omafinantseering on 80 protsenti ehk 400 000 eurot ja toetus 100 000 eurot.