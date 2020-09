Sügisese motohooaja lõpetamise korraldaja Alo-Martin Mathiesen märkis, et järgis pingsalt uudiseid, kuid jumala tahtel saabki Pärnus selline sümboolne kohtumine toimuda. “Väga loodan, et me kogu Eestit kinni ei pane,” lausus ta tõdemusega, et õueüritus peaks olema ohutum.