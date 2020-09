Audru osavalla elanik (soovis jääda anonüümseks) kurtis Pärnu Postimehele, et Pärnu–Lihula maanteel number 60 asub eluohtlik lõik, mida mööda lapsed kooli kõnnivad. Ometi pole seal kergliiklusteed, valgustust, autodki vuravad 90 kilomeetrit tunnis. Tee ise on kitsuke. Audrulase sõnutsi tuleb Audru jõe silda ületades vahel piirdestki üle ronida, et end turvaliselt tunda. Piirde taga on küll lühike ja kitsas jupp kõnniteed, kuid seegi jookseb silla lõppedes heinamaale.