Linnade ja valdade liit tunnustas Garri Raagmaad teenetemärgiga.

“Tegemist on kindlasti väärikate inimestega, kelle hulka kuulub omavalitsustegelasi meilt ja Soomest, häid kolleege ministeeriumidest ja teaduse esindajaid. Igaüks neist on andnud väga olulise panuse nii omavalitsuste kui Eesti linnade ja valdade liidu taasloomisse ja kestmisse,” sõnas ELVLi juhatuse esimees Tiit Terik. “Suuresti tänu neile on meie omavalitsused ja omavalitsuste koostöö niivõrd kõrgel tasemel.”

“Tugevad ja tegusad omavalitsused on inimkeskse ja arenguvõimelise riigi vundament. Seetõttu peab meie vahel valitsema headele partneritele omane koostöö. Ühe näitena, et see juba toimib, on taastatud iga-aastased eelarvekõnelused. Nende tulemusena on valdade ja linnade tulubaas jõudnud taas eelmise majanduskriisi eelsele tasemele,” rääkis peaminister, lisades, et ees ootab rida katsumusi alates omavalitsuste veel suuremast iseseisvusest ja selgemast rollist kuni iibe tõstmise ja inimeste tervise parandamiseni.