Mere meelevallas Manilaiul, mis maa-ameti kaardil ja kohalike keeles on Manõja, jääb päevast puudu toimekatel, kellele on pühendatud tänane päev, 1. oktoober kui rahvusvaheline eakate päev. Põlised manijalased Neeme Salme, Kodu Jaan ja Vanajuri Anni on karastunud üle paariruutkilomeetrise maalapi käivates tuultes ja tormides ega võta jutuks seda, et nemadki võivad ennast linlaseks arvata pärast koduvalla sund­ühendamist Pärnuga. See 2017. aastal tehtud valitsuse otsus oli teine, mis määras elukorraldust Manõjal. Esimese, 1933. aasta otsusega andis Eesti Vabariik 22-le Kihnu perele võimaluse alustada laiul uut elu ning igale ümberasunud kaluriperele mõõdeti välja tema maasiil.