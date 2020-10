Inventuur aitas leida metsadest kümneid haruldusi

Eesti looduseuurijate seltsi (ELUS) vääriselupaikade inventuuri senised tulemused kinnitavad, et Eesti loodus- ja põlismetsad on olulised elupaigad haruldastele liikidele. Eksperdid on riigimetsade vääriselupaikadest leidnud väga haruldasi linde, seeni, putukaid, samblikke, samblaid ja muid taimi.