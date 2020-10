Volikogu arvas kunstisadama ehituseks mõeldud raha linna kassajääki

Ettepaneku muuta lisaeelarvet tegid volikogu piirkondliku arengu komisjon ja majanduskomisjon.

„Pärnu linna 2020. aasta lisaeelarve on osa kriisieelarvest ja selles olukorras oleks mõistlik kanda 535 000 eurot kassajääki, et sellega vältida varakult olukorda, et toetuseta ei jääks linna jaoks olulised projektid (Pärnu kolmas sild, Pärnu kunstihoone jt), mis võimalikel tulevastel kasinusaastatel rahapuudusel tegemata jääksid,” põhjendas piirkondliku arengu komisjon muudatusettepanekut.

Vastuvõetud lisaeelarves on arvestatud, et tulumaksu laekub prognoositust 3,3 miljoni võrra vähem, kahandatud on kohalikest maksudest ja majandustegevusest laekuvat tulu. “Suurenenud on sotsiaaltoetused, kokku hoitakse linnavalitsuse ja allasutuste igapäevakulude arvelt,” vahendas linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar.

Samuti tõstis nõunik esile tänu riigi toetusele tehtavaid varasemast suuremaid investeeringuid.

“Tänavaid on mullusega võrreldes uuendatud kolm korda rohkem, alustatud on Tammiste hooldekodu kahe uue maja, liuvälja ja altküttega jalgpalliväljaku ehitamist. Suve lõpus valmis Raja tänaval lasteaed koos ujulaga, Raeküla kool on muudetud energiasäästlikumaks,” loetles Roosaar.