Endla teater otsib juhti

Praegune Endla teatri juht Roland Leesment on Endlas töötanud 22 aastat, millest direktorina 2015. aastast. Peale selle on ta püünele astunud mitmes näidendiski.

Küsimusele, kas ta osaleb konkursil, ei tahtnud Leesment vastata. “Ma ei tahaks sellel teemal rääkida,” lausus ta. “Tegemist on korralise konkursiga, kõigil on võimalik liituda.”

Leesment märkis, et temagi ju ei tea, kes kandideerivad. Ta nentis, et konkurss läheb nii, nagu läheb: tähtajaks esitatakse kandidaadid ja nõukogu teeb oma valiku. “Ma ei tahaks mingeid võnkeid tekitada, see poleks teiste kandidaatide suhtes hea,” selgitas ta.