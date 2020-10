Kanaküla elanikud: Meilt võetakse kodumets ära

Teilo Tõnn London on plaanitava raielangi kõrvale jääva Kosemäe puhketalu peremees olnud üsna lühikest aega. Ta asus seda kohta pidama selle aasta alguses ega tunne oma sõnutsi end eriti kohalikuna. Võiks arvata, et tema soovib puhketalu miljöö säilimist ärilistel eesmärkidel, kuid see pole tema väitel ainus ega peamine põhjus. Nimelt kuulus talu juba Londoni vanavanematele ja mees on siin veetnud oma lapsepõlve suved.