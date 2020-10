Uuringu tellis Pärnu linnavalitsus OÜ UrbanDendro arboristidelt ja selle esitas Ravel Reiljan, kes puude hindamisel kasutas rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikat, mis põhineb peamiselt puude mehaanika tundmisel ja nende “kehakeele” mõistmisel. “Kahjuks on tegemist vaid sümptomite tõlgendamisega ning hindaja ei saa 100protsendilise kindlustundega väita, et üks puu on turvaline ja teine mitte,” selgitas Reljan.