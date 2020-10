Lääneranna katsetab uudseid postiautomaate

Lääneranna valda tuleb lähikuudel – tõenäoliselt detsembrist – viis postiautomaati. Need hakkavad paiknema Virtsus, Varblas, Koongal, Kõmsil ja Lõpel. Seejuures on vald Eestis ainus, kus katsekappe pannakse üles rohkem kui üks.

Uudsete postikappide eesmärk on, et maainimesed saaksid saadetised ja postiteenused lihtsamalt kätte. Vähemalt pool aastat kestva katsetamise käigus hinnatakse uusi seadmeid, vaadatakse, kuidas avatud võrgu lahendus ettevõtjatele sobib ja mismoodi kohalikud selle vastu võtavad.

Postiautomaati on lihtne kasutada. E-poest tellides saab märkida kauba kättesaamiskohaks lähima automaadi, näiteks Varbla. Kauba toob Varblasse kohale ja paneb postikappi Eesti Post või mõni muu avatud võrgustikku kasutav kullerfirma. “Või hoopis ettevõtja ise, kui tellimus on esitatud ettevõtjale, kes ise, kullerfirma vahenduseta tarneid teeb,” lisas valla esindaja.

Prooviperioodi ajal ei saa eraisikud postiautomaadi kaudu saata isiklikke pakke, see võimalus lisandub edaspidi. Eesti Posti siht on, et tulevikus lubaksid praegused pakiautomaadid osutada kõiki muid teenuseid ja muutuksid sisult samuti postiautomaatideks.