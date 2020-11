November on loomade varjupaigas vanemate kutsade kuu

“Üle viieaastaseid koeri peetakse sageli liiga vanaks, et pakkuda neile uut kodu. Samas on nad elukogenud ja iseseisvad loomad, kes ei tee enam kutsikaea rumalusi. Nad tunnevad juba inimeste maailma, kuid on samal ajal endiselt õppimis- ja kohanemisvõimelised,” selgitas vabaühingu juht Triinu Priks, millised eelised on just täiskasvanud koertele kodu pakkumisel.