Sel suvel löödi Pärnus Lastestaadionil kopp maasse ja alustati jahutusega uisuväljaku rajamist, et linlastel oleks koht, kus ­uisutada ka soojemal talvel. Veel möödunud kuul vahendasime, et ehitus kulgeb peaaegu plaani­päraselt. Nüüd aga selgub, et väljaku ehitust on vaevanud ehituspraak ja selle valmimist tuleb veel oodata.