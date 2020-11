Pärnu korraldab Draakon-klassi purjetamise EMi

“Aastal 2004 olid Draakoni Euroopa meistrivõistlused Tallinnas ja eks see olnud üks kaalukeeli, miks 20 aasta järel saime taas selle võistluse korraldusõiguse. Loodame Eestis tiitlivõistlustel näha üle 65 jahi, aga eks see olene, milline on olukord maailmas. Eestis on registreeritud praegu ligemale 20 jahti ja meie lähiriikidest on selle klassi jahte palju Venemaal, Soomes ja Rootsis. Euroopas on enim Draakoneid – üle 1000 – Saksamaal ning loodame ka sealt EM-ile külalisi,” rääkis Kosk.