Kampaania kutsub annetuskastidest fotosid jagama

Kampaania toimub novembri jooksul üle-eestilistel annetamistalgutel. Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse vabaühenduste konsultandi Külli Vollmeri sõnul on ühendustel võimalik tegevuse toetamiseks koguda annetusi, et tagada avalikes huvides tegutsevate ühenduste kestlikkus.

“Meie kampaania keskendub eelkõige annetuskastidele, sest näeme sageli, kuidas ühendused pelgavad kasti avalikult välja panna või kastiga oma sündmustel ringi liikuda. Kui annetuste kogumisel on selge sõnum ja selle kasutamisel kindel eesmärk, on annetajad lahkemad ning ühendused julgemad,” selgitas Vollmer.

Kampaanias on olulisel kohal nii ühenduste endi kui ka avalikkuse teadlikkuse tõstmine annetuste kogumisest. Annetuste kasutamisel on rõhk teavitusel, mida ühendused korjatuga teevad. Eesti vabaühenduste liit on koostanud annetuste kogumise hea tava ja maakondlike arenduskeskuste konsultandid lisanud annetuskastide kasutamise meelespea, et kõik pooled mõistaksid selgelt, miks, kuidas ja millal annetusi korjatakse.