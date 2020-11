Lihula lõvid kingivad lahkuse päeval mudilastele päikese

“Piirkonnapolitseinik vaatab hommikupoolikul üle meie õueala, räägib lastele liiklusväljakul, kuidas rattaga ohutult sõita, ning õhtuhämaras saavad lapsed ja vanemad näha, kui kaugele paistab autotulede valguses helkuriga ja helkurita jalakäija,” rääkis Lihula lasteaia direktor Anne Ööpik, kes ühtlasi on kohaliku Lions-klubi liige.

Lihula Lions-klubi president Aldo Vaan lisas, et Eesti lõvid tegutsevad lõppeval aastal deviisi all “Lahkus loeb” ja igal klubil on võimalus üritus korraldada.