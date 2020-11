Voltveti mõisa omanik tahab alustada oma elutööd

Äriregistri andmetel enda või üüritud kinnisvara üürile andev ja käitav Rakveres registeeritud Verundia tegi parima pakkumise Riigi Kinnisvara ASi korraldatud Voltveti mõisa oksjonil ja on kinnistusraamatu kande järgi 30. septembrist selle omanik. Verundia ainus omanik ja juhatuse liige on Aime Teder. “Ma ei ole keegi tundmatu välismaalane, olen teiega ühise laua taga, mul on plaanid, tahan neid realiseerida oma elutööna,” püüdis Aime Teder hajutada kahtlusi, et omandatud kinnisvara jääb lagunema nagu veel mitu ajaloolist objekti vallas.