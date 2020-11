Oktoobris sündis Pärnumaal võrreldes mullusega 18 ilmakodanikku vähem

Rahvastikuminister Riina Solman märkis, et sünde on tänavu olnud mullusega võrreldes mõnevõrra vähem, sest 1990ndate väikesearvulised põlvkonnad moodustavad üha suurema osa noortest peredest. Ministri sõnutsi on seda olulisem kahandada koroonakriisist tingitud ebakindluse negatiivset mõju laste sündimisele.

Solmani hinnangul nägime eelmise kriisi ajal, et perede majandusliku turvatunde kadumisega hakkas peagi sündima vähem esimesi lapsi. Rahva järelkasvu tagamiseks on tähtis, et noored pered taas lastesaamise suhtes ümber ei mõtleks. “Seetõttu esitan novembri lõpus valitsusele perehüvitiste seaduse muudatused, mis aitavad koroonakriisis tööta jäänud lapsevanemal säilitada korraliku vanemahüvitise,” märkis minister. Ta loodab, et ükski laps ei jää vanemate ajutise töökoha kaotuse tõttu seekord sündimata.