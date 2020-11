Pärnus ostetakse vast valminud kortereid rohkem kui varem

2020. aasta algas kinnisvaraturul tugevalt, kuid teise ja kolmanda kvartali tehingute aktiivsus kukkus esimesega võrreldes märkimisväärsed 45 protsenti, kuid koroonapuhangu tõttu oli see ­ootuspärane. “Tõenäoliselt saame aasta lõikes rääkida ligemale 15protsendisest tehingute arvu langusest,” nentis Swedbanki Pärnu regiooni hindaja Alan Insler.

“Vaadates tehinguaktiivsuse muutust, võiks sarnase turukäitumise üle kanda ka eluasemete hinnatasemele, kuid siin ei tööta turg sama loogika alusel,” rääkis Insler. Hoolimata müügitehin­gute langemisest ei ole uute korterite hinnatase langenud. Aasta alguses oli see keskmiselt 1810 eurot ruutmeeter ja möödunud kvartalis üllatavalt isegi ligi­kaudu 14 protsenti kõrgem kui aasta hakul. Kuid Insler tõdes, et tegelikult väljendub hinnatõus vaid statistikas, sest müüdi rohkem just kallimaid eluasemeid.