Koroonaviirus jättis oktoobris kinnisvaraturu rahule

Statistiliselt on tõusnud tehingute hindki. Oktoobris maksis Pärnu linna korteri ruutmeeter keskmiselt 1331 eurot, olles septembrist kuus ja aastases võrdluses kümme protsenti kõrgem. Kuid eeskätt väljendub hinnatõus hoopis selles, et rohkem müüdi kallimaid kortereid. Tallinna korteri ruutmeeter maksis keskmiselt 2150 ja Tartus 1632 eurot.

Viimastel kuudel on korterituru aktiivsus järjepanu taastunud ja tehingute struktuur võtnud harjumuspärase kuju, kus korteritehingud moodustavad kõikidest ostu-müügitehingutest ligikaudu poole, tehingud hoonestamata maaga kolmandiku ja hoonestatud maaga viiendiku. Oktoobri ostu-müügitehinguid on elavdanud kõik kolm eelmainitud turusektorit, kuid kasvu on enim mõjutanud hoonestamata maaga seotud tehingud.