Koroonaviirus levib Lääneranna valla õppeasutustes

Virtsu kool läheb üle distantsõppele. “Kuna 1. ja 5. klass on meie majas liitklass, otsustasime, et distantsõppele läheb kogu kool. Avatuks jääb vaid lasteaiarühm, kuid ka seal toimime karmimate piirangutega,” ütles kooli direktor Stanislav Nemeržitski. Samuti peatatakse koolis huviringid.

Töökorralduslikud muudatused hõlmavad ka valla huviharidusasutusi. Lihula muusika- ja kunstikooli direktor Piia Saak andis teada, et homsest saavad tulla kohale need lapsed, keda üldhariduskoolis ei ole viidud üle distantsõppele. “Põhiosakonna õpilastega, kes on koju jäänud, võtab õpetaja ühendust, et arutada ja otsustada parima koduõppe lahenduse üle,” ütles Saak.