Sauga ja Are saavad kevadeks moodsad mänguväljakud

Tori abivallavanema Jana Malõhi sõnutsi näitas nii kevadine eriolukord kui osutab praegune koroonakriis, et inimesed tahavad veeta järjest enam aega värskes õhus. “Suve lõpus avasime Sindis populaarse disc golf’i-raja ning oktoobris Sindi ja Are välijõusaali. Kui need on mõeldud pigem täiskasvanutele, siis ajakohaste mänguväljakutega soovime pakkuda ka meie valla lastele turvalist tegutsemisrõõmu õues,” selgitas Malõh.