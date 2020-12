Audru muuseum vahetab perenaist

Audru kultuuri- ja spordikeskuse juhataja Jekaterina Eensalu sõnutsi avaldasid naised ise soovi muuseumi tegemistest tagasi tõmbuda. “Nad soovivad kõrvalt vaadata, kuidas elutöö üle võetakse, ja näha, et see läheb õigetesse kätesse,” selgitas Eensalu. Roots ja Jalakas jäävad muuseumiga seotuks ja on lubanud oma mantlipärijat tugirühmana aidata.