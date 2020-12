Maanteeameti Lääne strateegilise planeerimise juht Margus Eisenschmidt ütles, et kohalikel on õigus väljaantud ehitusluba vaidlustada, ja lubas, et lõpliku projektilahenduse valmimisest antakse tingimata ajalehe kaudu teada. Maanteeameti projekteerimise talituse juhataja Mart Michelis rõhutas, et maanteedel on oma nõuded, konflikte proovitakse lahendada, aga kõiki ei õnnestu vältida. “Võimalusi kohalikku liiklust ohtumaks teha on palju, aga maanteeamet ei saa tulla neid linna tegema. See pole meie pädevus, vaid Pärnu linna oma,” lausus Michelis.