Haigla joonib tuleval aastal lõpuks parkla ümber

Mullu märtsis tuvastas kohus üht Pärnu haigla parklas juhtunud mõlkimist vaagides, et sealsete parkimiskohtade suurus ei vasta heale ehitustavale ega Eesti standardile. Haigla lubas seepeale, et suvel on plaanis autokohad laiemaks joonida, ent siiani polnud seda tehtud.