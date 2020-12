Selgusid Pärnumaa kultuuriauhinna laureaadid

Traditsiooni kohaselt tänatakse laureaate ja Pärnumaa kultuurirahvast jõulukuul Tähesäral. Kristel Ernits POList kinnitas, et tava jätkub, ent algse plaani kohaselt toimub tänuüritus tuleva aasta märtsis.

“Olenemata sellest väga kummalisest, keerulisest ja natuke tüütuks minevast aastast ei jäta me jonni ning täname ja tunnustame ikka. Kohati küll väikeste erisustega tavapärasest,” rääkis Ernits ja viitas, et kohanema ja plaane muutma on pidanud sel aastal paljud.