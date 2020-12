Tööandjatest pälvis ohtralt kiidusõnu Paikuse kool

Konkursi korraldajate teatel jõudsid edetabeli tippu kolm tööandjat: Äripäev (mainitud 63 korral), Magnetic MRO (54) ja Saku Õlletehas (43). Avalikust sektorist pälvis enim kiitust Paikuse kool Pärnumaalt.

50 õpetaja ja ligemale 600 õpilasega Paikuse kooli puhul toodi esile nende usku huumori tähtsusesse.

Kooli õppejuhi Angela Taggo sõnade kohaselt on keeruline täpselt hinnata, mida on kool teinud nii hästi, et töötajad oma töökohta selle eest avalikult kiita soovisid. Küll “kahtlustas” ta väga head digiõppe taset, edukat distantsõpet ja üldist mõnusat meeskonnavaimu.

Muu hulgas on Paikuse kooli õpetajad aktiivsed kooliväliselt, lüües kaasa õpetajate laulukooris, tantsurühmas ja keelpilliansamblis. „Ja huumor on peamine, see saadab meid igal pool,” märkis Taggo.

„Kiida tööandjat“ kampaania toimus kaheksandat aastat. See on ühtlasi iga-aastase unistuste tööandja valimise esimene etapp. Organisatsioonid, mis ajendatuna töötajate kiidusõnadest soovivad nüüd unistuste tööandjaks pürgida, peavad konkursi žüriile edastama põhjaliku kirjelduse oma personalipoliitika kohta ja võimaldama töötajate seas teha anonüümse küsitluse.

„Põnev on näha, et juba teada-tuntud unistuste tööandjate kõrvale kerkib igal aastal täiesti uusi, varem varjus olnud tööandjaid,” lausus konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits. „Ja aasta-aastalt muutub vähehaaval seegi, mida töötajad oma töökohas hindavad, väärtustavad, mille eest kiidavad. Näiteks teatas sel aastal üle 20 protsenti kiitjatest, et neile meeldib tööandja innovaatilisus, samal ajal vaid 0,6 protsenti tõi rahulolu esmase põhjusena esile kõrge palga.“

Naaritsa jutu järgi on see tendents tervitatav ennekõike seepärast, et üha rohkem on tööturg hakanud tajuma pehmete väärtuste tähtsust, eemaldudes „maksame üle“ klišeest.