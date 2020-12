Lõpel katsetatakse Lääneranna esimest postiautomaati

Oktoobri lõpus andis Eesti Post teada, et Lääneranna vald on üks esimesi omavalitsusi, kus postiautomaate katsetatakse. “Eesmärk on maainimeste saadetiste ja (posti)teenuste lihtsam kättesaamine ning uute võimaluste avamine kohalikuks teenusepakkumiseks,” ütles ettevõte kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kaja Sepp Lääneranna Teatajale.

Sepa sõnade kohaselt pakub postiautomaat tavapärase pakiteenuse kõrval muidki teenused ja on kasutamiseks avatud mitte ainult Eesti Postile, vaid sinna saavad saadetisi panna teisedki kullerifirmad ja kohalikud ettevõtjad.

Esialgse plaani järgi pidid kõik viis Lääneranna valla postiautomaati jõudma kohale detsembris, aga et tegu on uudse lahendusega nii Eesti Postile kui automaaditootja Cleveronile, võtab protsess veidi rohkem aega.

“Kuna tegu on igas mõttes uudse asjaga, on mõistlik kõikide detailide täpsustamiseks pigem rohkem aega võtta ja kõik läbi töötada – nii on tulemus ja klientide kogemus kindlasti parem,” rääkis Sepp. Lõpe automaat on päris esimene masin ja seetõttu katsetatakse, et kõik toimiks tõrgeteta.

“Elanikele avatakse automaat kasutamiseks tõenäoliselt jaanuari teisel nädalal. Ülejäänud neli Lääneranna automaati – Virtsu, Kõmsi, Varbla ja Koonga oma – paigaldatakse ja avatakse kasutamiseks jaanuari teises pooles,” lisas Sepp.

“Lõpe ja ümberkaudsete külade elanikud on väga ootusärevad ja lootusrikkad. On tunne, et külaelu ei suregi välja, kui sellised mitmeotstarbelised postiautomaadid nii-öelda koju kätte tuuakse,” ütles Lõpe klubi juhataja Kristel Rohumägi vallalehele ja lisas, et paljude arvates jääb sellest automaadist kindlasti väheks.