Teede tehnokeskus mõõtis sel aastal sadakonna värske asfaltkattega teelõigu tasasust ja “Tasane tee 2020” auhinna võitis Tallinna–Tartu maantee Kose–Ardu 2+2-teelõik, mille ehitas AS Trev-2 Grupp. “Tänavuse parima tee pinnakatte tasasuse indeks 0,58 oli sama mis mullu ning see on märkimisväärne tulemus,” ütles Möll. Ka eelmisel aastal pälvis tasaseima tee auhinna Trev-2 Grupp.