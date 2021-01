Meditsiinipersonalist on praegusel ajal mitmel pool puudus ja Ida-Viru keskhaigla (IVKH) pole selles osas erand. Plaanilise töö suurim tagasilöök seoses COVID-19-puhanguga on puudutanud eelkõige taastus-õendusabi kliinikut.

IVKH neuroloogia vanemarsti Katrin Põllu sõnutsi on VAABi andmebaasist olnud tublisti abi. „Enne COVIDi-pandeemiat ei olnud IVKH-l VAABiga kogemust. See on aga osutunud tõhusaks ja tänuväärseks platvormiks, mille abil on IVKH loonud kontakte abitööjõuga nii kevadise eriolukorra ajal kui nüüd. Seda platvormi tasub tuleviku mõttes kindlasti arendada,” rääkis Põld.