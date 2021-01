Juba praegu on võimalik minna teisikuna kolmemõõtmelisse keskkonda, et seal valida endale meelepärane auto. Kõik toimub nagu pärismaailmas: saab vaadata kapoti alla, istuda sõidukisse, uudistada velgi lähemalt.

“Oleme aastatega välja töötanud masinõppel põhineva lahenduse, mis suudab ühe selfiga (näopildiga, K. A) luua inimesest kolmedimensioonilise usutava välimusega teisiku ehk 3D-ava­tari,” rääkis Tiri. Tunnistades, et teisikute loomise protsess kulges üpris keerukalt. Seda põhjusel, et oleme harjunud analüüsima nägusid, seega märkame kohe, kui mõni detail on valesti.

Siiski on nüüdseks jõutud selleni, et avatari loomisega peaks saama hakkama igaüks. Selleks tuleb enda näopilt laadida üles programmi, kus algoritmid loovad foto põhjal näost eri parameetrid, et siis juba valmis teisik inimesele tagasi saata. See kõik võtab mõne sekundi.