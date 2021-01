AS Viisnurgast välja kasvanud, Baltimaades kinnisvaraarendusele keskendunud AS Trigon Property Development müüs kinnistu OÜ Sanitexile.

Kinnisvaraportaalis kv.ee on detailplaneeringuga tootmis- ja ärimaa hinnaks märgitud 1 030 050 eurot. Krundi sihtotstarve on 80 protsenti kaubandus- ja teenindushoone ning laohoone maa, ülejäänud tootmishoonete maa. Sinna on lubatud ehitada viis hoonet, mille suurim lubatud kõrgus 15 meetrit, valdavalt ühekorruselisena.