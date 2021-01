Külmakraadid jäävad lõppevasse nädalasse, kuid jääolud praami Manijale ei lase

Pärnumaal on homme päevasel ajal pilves ja sajune ilm, termomeetrinäit ulatub kõikjal kahe miinuskraadi kanti.

Puhub edelatuul 3–9, saartel ja rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Eestis on õhutemperatuur -1 kuni -7, Lõuna-Eestis kuni -10, saarte rannikul kohati +2 kraadi.

AS Kihnu Veeteed annab teada, et seoses jääoludega on tühistatud esmaspäevased parvlaev Amalie reisid Manilaiu–Munalaiu liinil.