Haridusasutuse direktori Ulla Orgusaare sõnutsi ongi töömehed olnud sel nädalal ametis puurimistöödega, mis küll osaliselt kostavad majja, kuid koolielu ei sega. Õppetöö võib olla häiritud aga ajal, mil eemaldatakse vana katel, et see uue vastu vahetada. “Vana katel on nii suur, et see tuleb juppideks võtta, välja tõsta ja siis saab hakata uut ehitama. See võib võtta kaks nädalat,” märkis Orgusaar, kelle teatel jääb maja nende tööde ajal kütteta.